США начали переброску дополнительных сил в Кабул

В связи с ситуацией в Афганистане США начали переброску дополнительных военных сил в столицу страны Кабул. При этом в Пентагоне отказались называть такой шаг новой боевой операцией.

В Афганистан в то же время направят не только американских солдат, но и оружие, в том числе пулеметы и минометы. Соответствующее заявление на брифинге сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает The Washington Post.

Всего в Кабул планируют перебросить два батальона морской пехоты и одно боевое подразделение армии. Все они уже развернуты в регионе.

Кроме того, дополнительная бригада численностью от 3500 до 4000 солдат на следующей неделе приедет ​​в Кувейт, где будет находиться в режиме ожидания. Военные направятся в Афганистан, если там потребуется помощь.

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Еще около 1000 солдат Соединенные Штаты отправят в Катар для оказания помощи афганским союзникам, эвакуированным из их родной страны.

"Некоторые элементы одного из пехотных батальонов Корпуса морской пехоты уже находятся в Кабуле. Остальные силы будут продолжать прибывать", – сказал Кирби.

Как пишет U.S. News, такое решение "нанесло серьезный удар по планам США вырваться из самой продолжительной зоны конфликта после 20-летнего присутствия".

Кирби в свою очередь назвал военную поддержку Афганистана разумным поступком, "учитывая быстро ухудшающуюся ситуацию с безопасностью в Кабуле и его окрестностях".

Как ранее писал OBOZREVATEL, 12 августа боевики движения "Талибан" захватили второй по величине город Афганистана Кандагар, заняв на пути стратегически важный населенный пункт Газни, а кроме того – Герат, третий по величине город. Украинцев в связи с обострением ситуации с безопасностью призвали покинуть Афганистан.

Исламское движение заняло уже большую часть территории страны.