Запад высоко оценил действия Украины при эвакуации граждан из Афганистана, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о реакции западных СМИ и дипломатов на эвакуацию украинцев из Афганистана. По его словам, многие ставили нашу страну в пример.

На своей странице в Facebook глава МИД перечислил также некоторые комментарии. Среди них: "Аплодируем Украине", "Украина демонстрирует лидерство", "Украина приходит на помощь", "Решительный и активный шаг Украины", "Так действуют наши соседи украинцы".

Кулеба отметил, что так реагировали иностранные журналисты и дипломаты на то, что в ночь с воскресенья на понедельник из Кабула смог вылететь украинский борт, пока у остальных это не удавалось. В самолете были граждане Украины и других стран.

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В частности, министр отметил, что о спасении их граждан написали все основные СМИ в Нидерландах. А независимые белорусские медиа назвали Украину "настоящим другом" за спасение их гражданина.

Также показательным Кулеба считает комментарий из России: "Пока наше посольство с талибами целуется, эти делом занимаются".

Министр отметил, что Киев смог сделать то, что оказалось не под силу многим другим государствам. Всех украинцев, которые тогда смогли добраться в аэропорт Кабула, забрали. В то же время чиновник отметил, что работы еще хватает.

Также глава МИД назвал враньем информация о брошенных на произвол судьбы украинцев. Он уточнил, что со всеми, кто дает о себе знать, есть постоянный контакт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СНБО заявили, что из Афганистана хотят эвакуироваться 153 гражданина Украины. За ними 17 августа должен был вылететь самолет.

15 августа талибы заняли Кабул. Столица сдалась практически без сопротивления. Так, боевики установили контроль над всей территорией Афганистана.

Более подробно об этом радикальном исламском движении можно почитать в нашем материале.