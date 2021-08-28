Украина вывезла из Афганистана более 600 человек

Украина по состоянию на субботу, 28 августа, эвакуировала из столицы Афганистана Кабула более 600 человек. Среди них – журналисты, правозащитники, женщины и дети.

Рейсом, который приземлился на территории Украины в субботу, прибыли как граждане страны, так и иностранцы, оказавшиеся в опасности. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он указал, что Украина откликнулась на призывы партнеров спасти людей. Операцию по эвакуации "целиком и полностью" подготовило Главное управление разведки.

"Из-за напряженной ситуации, сложившейся в Афганистане, нашим ребятам пришлось прорываться в город и так же возвращаться в условиях сильного противодействия, выводя гражданских с собой к месту эвакуации. Обошлось без потерь, и все наши живы и здоровы", – написал Ермак. Он поблагодарил всех причастных за успешную работу.

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Глава ОП указал, что удалось вывезти из Кабула в том числе репортеров международных изданий, таких как Globe and Mail, WSJ, USA Today, Stars and Stripes.

Украинцы все еще могут находиться в разных регионах Афганистана, но их "не оставят", заявил Ермак.

"ОПГ постоянно мониторит ситуацию. 24 часа в сутки работает горячая линия МИД Украины. Ни одного нашего гражданина, находящегося в беде, не оставят на произвол судьбы", – подытожил чиновник.

Также Ермак показал фотографии, как вместе с Андреем Тараном, Романом Машовцем, Евгением Ениным, Юлией Соколовской и Кириллом Будановым встречал воздушное судно, которым военные и сотрудники Главного управления разведки вывезли граждан из Афганистана.

Как писал OBOZREVATEL, 28 августа президент США Джо Байден предупредил: в ближайшие сутки-полтора в аэропорту Кабула может произойти новый теракт.

Серия взрывов прогремела в столице Афганистана 26 августа. Тогда близ аэропорта погибли как минимум 13 военнослужащих США и более 90 афганцев. Ответственность взяла на себя ИГИЛ.