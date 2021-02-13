Адвокаты Трампа выступили по делу об импичменте: что будет дальше

Защитники 45-го президента США Дональда Трампа завершили выступление по делу о его импичменте. Напомним, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу, которое привели к штурму Капитолия и гибели людей 6 января.

Для приведения аргументов адвокатам понадобилось всего три часа из заявленных 16, пишет The Associated Press. Они заявили сенаторам, что Трамп имеет право оспорить результаты выборов 2020 года, а его действия не являются подстрекательством к насилию.

Защитники также обвинили демократов в ведении кампании "ненависти" против бывшего президента. Они продолжили утверждать, что слово "драться", которое часто фигурировало в речи Трампа на митинге перед штурмом, было не призывом к действиям, а лишь политическим выступлением.

Адвокат Майкл ван дер Вин предположил, что посредством импичмента демократы хотят не допустить участия Трампа в выборах в 2024 году, передает BBC. Он назвал это дело "несправедливым и неконституционным актом политического возмездия".

Предварительно известно, что процесс по импичменту должен возобновиться 13 февраля в 10:00 по восточному времени, сообщает CNN. Окончательное голосование по обвинению или оправданию Трампа должно состояться около 15:00, но время может измениться.

Для вынесения приговора необходимо, чтобы две трети присутствующих сенаторов проголосовали "за". Две трети составляют обычно 67 человек, таким образом, потребуется 17 голосов республиканцев.

Если Трампа будет признают виновным, далее проведут голосование по вопросу о лишении его полномочий. Для этого потребуется простое большинство – 50 голосов.

Напомним, на суде по импичменту Трампа представили ранее неизвестное видео штурма Капитолия. Сторонники экс-президента скандировали угрозы и били окна.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 января в США сторонники Трампа устроили штурм Капитолия, где заседал Конгресс, и прорвались внутрь.

В тот день Конгресс США должен был подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.