Зеленский – о возможном объявлении Россией войны Украине 9 мая: для нас война длится 8 лет

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возможное объявление Россией 9 мая открытой войны ничего не меняет для нашего государства. Ведь для украинцев война с этой страной-агрессором продолжается уже 8 лет.

Об этом гарант сказал в интервью американскому телеканалу Fox News. Видео доступно на YouTube иностранного медиа (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Для нас это ничего не меняет. Для нас война длится 8 лет, широкомасштабная война длится более 70 дней. Россияне уничтожают украинские города, которые можно показывать в голливудских фильмах ужасов", – подчеркнул президент.

В этом интервью он также прокомментировал введение странами Евросоюза санкций против России. По его словам, ЕС должен занять в этом вопросе единую позицию, а пока "определенных санкций у них нет"

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Кроме того, Зеленский выразил убеждение, что важным сигналом в противостоянии российской агрессии стал бы визит в Украину президента США Джо Байдена.

Напомним: CNN со ссылкой на американских и западных чиновников написало, что глава РФ Владимир Путин может официально объявить войну Украине уже 9 мая, когда россияне празднуют День победы во Второй мировой войне. Отмечается, что переход к этому от "спецоперации", как до сих пор в Кремле называют войну, кажется вероятным, ввиду любви российского диктатора к сакральным датам.

Предполагается, что такой шаг позволит стране-агрессору полноценно мобилизовать военные резервные силы, пытаясь завоевать восточные и южные украинские территории.

При этом не исключают, что именно 9 мая во время мероприятий на Красной площади в Москве Путин может рассказать, как именно РФ проигрывает Украине. Такой "сценарий" прогнозируют, упоминая аналогичное выступление фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1945 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Владимир Зеленский в обращении к украинцам заявил, что войска РФ хотят только убивать и разрушать все в Украине. Также президент назвал оккупантов из страны-агрессора извергами.