Путин готовит на 9 мая 'злые решения' для Украины, – историк

Даты Пасхи и 9 мая, между которыми стоит культовое для кремлевского режима 1 мая, являются определяющими для главы РФ Владимира Путина. Причем слишком опасной в вопросе развязанной им войны против Украины может стать именно второй понедельник следующего месяца, когда в РФ приходится так называемый день победы.

Об этом рассказал историк Александр Алферов в эфире YouTube-канала "Украина 24". По его мнению, нездоровое воображение российского диктатора буквально зависит от окружающих его чисел и символов (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"По данным биографов Путина, он – символист. Поэтому, когда мы говорим в целом об этом больном на маниакальные расстройства человеке, то нужно понимать, что верующим он не является, а окружает себя суевериями, потому что верит в числа и даты", – говорит специалист.

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Историк отметил, что суеверный полковник КГБ имеет разное по мировосприятию окружение. Но в контексте гундяевщины, на которой во многом основана политика главы страны-агрессора, важно, когда даты отмечают на государственном уровне.

Как объясняет Алферов, определяющими для Путина являются даты Пасхи и 9 мая, к тому же вторая станет опасным днем, поскольку кремлевский режим "апофеозно настроен и зациклен" на дне победы. Так, он может готовить "злые решения" для Украины.

"Весь мир 8 мая вспоминает павших в боях солдат Второй мировой войны, 9 мая – официальный день мракобесия "русского мира". В одной колонне будут маршировать псевдо ветераны с портретом Сталина и иконой Николая II, которого расстреляли большевики", – отметил историк.

Он считает, что во время парада на Красной площади в Москве могут пройтись не только колонны военной или трофейной техники, но и украинские военнопленные, которых заставят это сделать.

"Апофеоз подогревается, так что следует ожидать злых решений, которые встретят аплодисментами в этот день. Убежден, что 9 мая будет использован как идеологический маркер для мощной поддержки пропаганды", – подчеркнул Алферов.

Также добавил, что общество в РФ продолжает фашизироваться, а дата смерти Путина – такая же, как у нацистского диктатора Гитлера, однако пока "никто не знает, когда они сойдутся".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович предупредил, что РФ стремится провести 9 мая парад с украинскими военнопленными. Он подчеркнул, что это станет очередным нарушением правил ведения войны со стороны страны-агрессора.