Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо 'спецоперации' - CNN

Президент России Владимир Путин может официально объявить войну Украине уже 9 мая. Это позволит России полноценно мобилизовать российские резервные силы при попытке завоевать восточную и южную Украину.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских и западных чиновников. Поскольку любовь Путина к сакральным датам известна, сценарий перехода к войне от "спецоперации" кажется вероятным.

Западные чиновники были уверены, что Путин использует символическое значение и пропагандистскую ценность в этот день, чтобы объявить о военных победах в Украине или же начнет более серьезную эскалацию боевых действий.

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В Кремле настаивали, что вторжение в Украину является "специальной военной операцией", однако реальная ситуация на поле боя требует более решительных мер для России.

Официальное объявление войны 9 мая могло бы мотивировать российских граждан и повысить популярность вторжения РФ в соседнее суверенное государство. По российскому законодательству это позволит Путину мобилизовать силы резерва и призвать военнообязанных, которые, по словам чиновников, крайне нужны России на фоне растущего дефицита военной силы.

Другие варианты на 9 мая включают в себя аннексию отколотых территорий Луганска и Донецка на востоке Украины, усиление атак на Одессу на юге или объявление полного контроля над южным портом Мариуполем.

Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил в понедельник, что у США имеются "высоко достоверные" сообщения разведки о том, что Россия попытается аннексировать Луганск и Донецк "где-то в середине мая". Есть также признаки, что Россия может планировать провозгласить и аннексировать "народную республику" в юго-восточном городе Херсон.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нэд Прайс заявил в понедельник, что есть "основания полагать, что россияне сделают все возможное, чтобы использовать" 9 мая в целях пропаганды.

"Мы видели, как россияне действительно удваивают свои пропагандистские усилия, вероятно почти наверняка, чтобы отвлечь внимание от своих тактических и стратегических неудач на поле боя в Украине", – сказал Прайс на брифинге Государственного департамента.

"Я вполне уверен, что к 9 мая мы услышим больше от Москвы", – добавил Прайс. "И я вполне уверен, что вы услышите больше от Соединенных Штатов, от наших партнеров, включая наших партнеров по НАТО, тоже до 9 мая".

Как сообщал OBOZREVATEL, на одном из направлений Вооруженные силы Украины отбросили противника на 40 километров восточнее от Харькова.

В целом в Харьковской области, в частности в районе Изюма, продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. Вооруженные силы Украины проводят в регионе несколько успешных боевых операций.