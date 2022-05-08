США и страны Западной Европы решили ужесточить санкции против РФ – Госдеп

Соединенные Штаты Америки вместе с рядом европейских стран планируют ужесточить санкции против России за ведение войны против Украины. Также рассматриваются новые варианты помощи нашему государству.

Обсуждение провела первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман 7 мая на встрече в Париже с коллегами из Британии, Франции, Германии и Италии. Об этом говорится на сайте Госдепа.

Также на мероприятии присутствовали заместитель министра иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, государственные секретари немецкого МИД Андреас Михаэлис, итальянского – Этторе Франческо Секуи, французского – Франсуа Делатр.

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Отмечается, что между участниками состоялась большая беседа по поводу вторжения войск РФ в Украину, важности продолжения предоставления последней военной помощи и гуманитарной поддержки миллионам украинцев, которые вынуждены были покинуть свой дом.

"Участники скоординировали планы дополнительных санкций и других мер по привлечению России к ответственности", – говорится в сообщении.

Также они обсудили угрозу глобальной продовольственной безопасности, которую создает российская агрессия.

Ранее Шерман в рамках встречи с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоане и постоянными представителями Альянса в Брюсселе выразила обеспокоенность США по поводу поддержки Китаем агрессии Кремля.

По ее словам, она проявляется в распространении КНР дезинформации о Североатлантическом альянсе и войне России против Украины.

Добавим: экс-замминистра финансов РФ и бывший первый заместитель главы Банка России Сергей Алексашенко в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару рассказал, что российских лидер Путин не ожидал столь мощных санкций. Принимая решение о начале полномасштабной войны против Украины, глава страны-агрессора был уверен, что повторит сценарий аннексии Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США представили резолюцию, которая позволит использовать американские ВС для защиты территориальной целостности Украины. Это может произойти, если РФ ужесточит войну против нашего государства.