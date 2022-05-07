Путин 9 мая может рассказать, как именно РФ проиграет Украине – The Wall Street Journal

Публичное выступление президента РФ Владимира Путина во время мероприятий на Красной площади в Москве может определить, каким именно образом его армия потерпит крах в войне с Украиной. Это можно спрогнозировать, поскольку аналогично выступал и фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер в 1945 году.

Такого мнения придерживаются аналитики издания The Wall Street Journal. Российский диктатор не может списать со счетов, что вероятность включения в "конфликт" с Украиной войск НАТО продолжает расти.

"Президент Украины Владимир Зеленский имеет все основания полагать, что администрация Джо Байдена не желает поражения для его страны. В этом заинтересован даже сам Путин, поскольку проиграть Западу, многократно превосходящему численностью и подготовленностью армии, приемлемо для внутреннего рейтинга", – считают специалисты.

Видео дня

Издание подчеркивает, что глава Кремля намеренно провоцирует НАТО, ведь проиграть Украине – значит максимально драматизировать ситуацию и пошатнуть собственный режим. Это продемонстрирует колоссальные масштабы коррупции внутри оборонного ведомства РФ, низкую мотивацию собственных солдат и несостоятельность идеи "денацификации".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Париже пройдут торжественные мероприятия по случаю 77-й годовщины Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Однако представители от России на них присутствовать не будут.