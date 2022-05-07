Российская армия хочет только убивать и разрушать, они изверги, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с новым обращением. Он заявил, что российская армия хочет только убивать и разрушать, а также назвал оккупантов извергами.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале президента. Зеленский отметил, что минувшей ночью рашисты израсходовали ракету, чтобы уничтожить музей Григория Сковороды в Харьковской области.

"Ракета. Чтобы уничтожить музей. Музей философа и поэта, который жил в 18 веке, учил людей тому, что такое настоящее христианское отношение к жизни и как человеку познать себя", - сказал глава государства.

По его словам, по состоянию на субботу, 7 мая, захватчики разрушили или повредили уже около 200 объектов культурного наследия.

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Сегодня же они нанесли ракетный удар по Одессе. По городу, где почти каждая улица имеет что-то памятное, что-то историческое.

"Но для российской армии и это не имеет значения. Им бы только убивать и разрушать. Одесса? Харьковщина? Донбасс? Им все равно. Только Вооруженные Силы Украины и сопротивление нашего народа могут остановить это бесчеловечное нашествие. Это варварство, имеющее ракеты, но нет ничего из того, что делает людей людьми", - подчеркнул Зеленский.

Он также указал, что такие действия рашистов, особенно в канун дня памяти всех жертв Второй мировой войны и Дня победы над нацизмом, должны напомнить всему миру, что невозможно один раз и навсегда победить зло.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одесской области, а впоследствии – и по областному центру. С помощью стратегической авиации рашисты запустили по мирным населенным пунктам региона крылатые ракеты. По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате ракетных ударов по территории области нет.

Также сообщалось, что враг нанес ракетный удар по Краснограду в Харьковской области. Там, к счастью, тоже обошлось без пострадавших.

На Донетчине, которую оккупанты всю ночь обстреливали из артиллерии и бомбили с самолетов, есть погибшие и раненые.