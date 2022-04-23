Зеленский назвал главные вопросы на переговорах с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главные вопросы на мирных переговорах между нашей страной и Россией о прекращении войны. По его словам, это гарантии безопасности и нейтральность, а также судьба Донбасса и Крыма.

Об этом Зеленский рассказал в субботу, 23 апреля, во время пресс-конференции в Киевском метрополитене. Мероприятие транслируется в эфире национального телемарафона.

Глава государства отметил, что изначально представители страны-агрессора ставили исключительно ультиматумы. Но их риторика изменилась, в частности, благодаря объединению украинского народа.

"Затем ультимативные пункты начали пропадать и начались переговоры. Затем в Турции было подготовлено коммюнике, на которое, насколько мне известно, РФ сначала положительно отреагировала", - уточнил он.

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Но впоследствии, по словам Зеленского, пункты договора получили внутри РФ высокий уровень критики от народа, потому что пропагандистские СМИ уже успели привить ненависть к Украине.

"И тогда, как я знаю, они ответили на это коммюнике. С этими ответами наши подгруппы работают. Самые актуальные вопросы – это гарантии безопасности и нейтральность, судьба Донбасса и Крыма. Я считаю, что больше вопросов нет. Все остальное – это политические понты", - отметил президент.

Отметим, что ранее Зеленский заявил, что Украина может выйти из мирных переговоров с Российской Федерацией. В частности, они будут окончены, если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, а также если будет проведён псевдореферендум в Херсоне.

Зеленский также заявлял, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может не состояться. И на то есть две причины.

В Кремле заявляли, что встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским Путину мешает отсутствие "соответствующих условий". Речь идет якобы о подготовке текста документа для переговоров.

Со своей стороны, премьер-министр Италии Марио Драги после телефонного разговора с диктатором заявил, что Путин не хочет прекращать огонь и встречаться с Зеленским, звонить агрессору нет никакого смысла.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что дипломатические переговоры с Россией о конце войны против Украины, скорее всего, провалятся. Политик сравнил их с договоренностями с крокодилом и подчеркнул – именно поэтому жизненно важно, чтобы Запад продолжал вооружать ВСУ.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что судьба мирных переговоров Украины и России по окончании войны будет зависеть от того, насколько фактические действия РФ будут совпадать с ее словами. Москва должна откровенно признать, что хочет остановить войну.