Сегодня влиятельная венгерская газета Magyar Nemzet, которая считается неформальным рупором орбановского режима, напечатала статью "Orbán Viktor: Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását" (Виктор Орбан: Венгрия не поддерживает вступление Украины в ЕС). Можно долго дискутировать по поводу достоверности утверждения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в отношении Украинского государства все время придерживается промосковской политики, однако ясно одно, ни Евросоюз, ни НАТО пока не способны остановить этого ставленника Путина в ведущих европейских структурах. А это значит, что Кремль и дальше, через своего венгерского лакея, будет пытаться влиять на европейское единство и будет снова и снова делать попытки расколоть Европейский Союз и Североатлантический альянс.

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Далее текст на языке оригинала.

Magyar Nemzet наводить слова Віктора Орбана, який наголосив в Брюсселі на тому, що за опитуванням Voks 2025 2 168 431 осіб сказали "ні" членству України в ЄС. І хоча угорська опозиція викрила цей "референдум", як сфальшований, це не заважає Орбану й далі підбріхувати Москві, проголошуючи: "95% відданих голосів були "проти", а 5% відповіли "так". Така ситуація, я прибув сюди з сильним мандатом. Я скажу сьогодні, голосом понад двох мільйонів угорців, на слуханнях, що Угорщина не підтримує вступ України до Європейського Союзу. Це голі факти".

Звісно, що після подібних заяв можна поставити питання іншим чином, бо виходить так, що держава, лідер якої є неприкритим союзником Путіна, й далі залишається в структурах об’єднаної Європи. Можливо, Віктору Орбану, як це вже планує прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, також потрібно подумати про вихід Угорщини з НАТО? Адже це повний абсурд, коли Україна, яка захищає Європейський континент від російської навали, не є частиною ЄС та НАТО, а прислужники Москви, котрі вставляють палки в колеса Європи, й далі залишаються членами Євросоюзу і Північноатлантичного альянсу.

Не говорячи про те, що орбанівська Угорщина вже давно має цікаві "стосунки" зі своїми сусідами, з державами, де проживають угорські меншини. А це не так вже й відрізняється від стосунків Російської Федерації з російськими меншинами за межами її кордонів. Що постійно спричиняє додаткові проблеми для ЄС та НАТО.

Аргументація прем’єр-міністра Угорщини щодо нечленства України в Євросоюзі і НАТО, залишається незмінною. На думку Орбана: "Угорщину не можна обійти в питанні членства України в Європейському Союзі, бо зрештою потрібне одностайне рішення, і навіть одноголосне рішення потрібне для відкриття кожного кластера переговорів. Тож цього не станеться. Сьогодні не може статися нічого, що матиме юридичний вплив на членство України в Європейському Союзі. Можна зробити заяву, можна говорити, але Союз також не матиме спільної позиції, бо Угорщина цього не підтримує. Але ті, хто не погоджується з нами окремо, двадцять шість чи скільки їх буде, можуть говорити все, що хочуть, тут також є свобода".

Для Орбана дуже важливо, аби Путін бачив, що він постійно відпрацьовує енергетичні подачки з Росії, та не збирається ніколи припиняти свою підривну роботу в Євросоюзі. Що має підштовхнути офіційний Брюссель до закономірного рішення, чи не варто нарешті серйозно поставитися до припинення диверсійної діяльності прислужників Путіна з ультраправих партій?

Оскільки цілком очевидно, якщо й далі ігнорувати необхідність зробити відповідні висновки, то не відомо скільки ще зможе проіснувати об’єднана Європа. Тут вибір дуже простий: або вас розгромлять, або ви будете безжальними до європейських ворогів.

"Якщо ми інтегруємо Україну в Європейський Союз, – наголосив Орбан, – то війна також буде інтегрована, а ми не хотіли б бути в спільноті з країною, яка перебуває у стані війни і становить пряму небезпеку для нас. Якщо член Європейського Союзу перебуває у стані війни, то і Європейський Союз також перебуває у стані війни, а ми цього не хочемо".

В цьому політичному пасажі, явно прослідковуються пропагандистські наративи Кремля, адже однією з причин чому диктатор Путін розпочав війну з Українською державою було те, щоб назавжди перекрити Україні шлях до ЄС та НАТО. Віктор Орбан тільки творчо розвинув путінську аргументацію для Брюсселю, заявляючи, що "якщо член Європейського Союзу перебуває у стані війни, то Європейський Союз також перебуває у стані війни". Дуже сподіваючись, що на ЄС подіють "лякалки" Москви.

Орбан постійно користується тим, що не існує механізму, який би дозволяв викинути слухняних маріонеток Путіна з Угорщини та Словаччини з ЄС та НАТО. Очевидно, що цінності єдності Євросоюзу не мусять означати терпіння до кремлівських рупорів, які відверто розкладають Європейський Союз з середини. Угорщина перетворює європейську солідарність на фарс, підриваючи цим довіру до Європи, як локомотива західної цивілізації.

Не можна закривати очі й на те, що ідея прем’єра Орбана щодо відновлення "Великої Угорщини", означає й окупацію українського Закарпаття. І хоча більшість угорців відкидають подібні крайньоправі ідеї орбанівських поплічників, але саме ці ідеї стали мейнстрімом в Угорщині у наші дні.

Та якщо путінський ставленик Орбан не хоче бути в європейських структурах разом з Україною, то чи не простіше буде піти йому на зустріч? Просто виключити Угорщину з НАТО та ЄС. Адже поки європейський зрадник Віктор Орбан буде при владі, в разі нападу Путіна на одну з країн НАТО, угорці ніколи не піднімуть зброю проти орбанівського союзника – Росії.

А якщо режим Орбана проводить "референдум", який обмежує Європейський Союз у затвердженні важливих міжнародних рішень, то це є вагомою причиною виключити Угорщину в Євросоюзу та НАТО.

П’ята колона Москви мусить бути якнайшвидше повністю зачищена на теренах Європи. Адже тепер все виглядає таким чином – Віктор Орбан проти України та Євросоюзу: хто кого?