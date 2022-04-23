Если уничтожат наших людей в Маруиполе и проведут псевдореферендумы, Украина выйдет из переговоров, - Зеленский

В субботу, 23 апреля, президент Украины Владимир Зеленский дал пресс-конференцию касательно войны в Украине. Во время общения с журналистами в Киевском метрополитене глава государства заявил, что Украина может выйти из мирных переговоров с Российской Федерацией.

По его словам, для такого решения есть две причины. Мероприятие транслируется в эфире национального телемарафона.

Зеленский подчеркнул, что переговоры будут окончены, если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, а также если будет проведён псевдореферендум в Херсоне.

"Наша разведка работает, мы знаем, что происходит в оккупации. Они собирают данные людей. Дипломатического завершения войны при таких сценариях не будет", - сказал он.

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Отметим, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может не состояться. И на то есть две причины.

В Кремле заявляли, что встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским Путину мешает отсутствие "соответствующих условий". Речь идет якобы о подготовке текста документа для переговоров.

Со своей стороны, премьер-министр Италии Марио Драги после телефонного разговора с диктатором заявил, что Путин не хочет прекращать огонь и встречаться с Зеленским, звонить агрессору нет никакого смысла.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что дипломатические переговоры с Россией о конце войны против Украины, скорее всего, провалятся. Политик сравнил их с договоренностями с крокодилом и подчеркнул – именно поэтому жизненно важно, чтобы Запад продолжал вооружать ВСУ.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что судьба мирных переговоров Украины и России по окончании войны будет зависеть от того, насколько фактические действия РФ будут совпадать с ее словами. Москва должна откровенно признать, что хочет остановить войну.