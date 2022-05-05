Зеленский: договариваемся и надеемся продолжить эвакуацию из 'Азовстали'

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители Украины продолжают вести переговоры о дальнейшей эвакуации людей из "Азовстали" в окруженном российскими оккупантами Мариуполе. В подвалах комбината еще прячутся гражданские – женщины и дети. Кроме того, там находятся военные.

В обращении к украинцам по итогам 70-го дня войны с Россией, в среду, 5 мая, глава государства отметил, что украинская сторона готова обеспечить "режим тишины" для эвакуации (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Нужно время, чтобы просто поднять людей из тех подвалов, из тех укрытий под землей. В имеющихся условиях, не можем использовать специальную технику, чтобы расчистить завалы. Все делается вручную. Но мы верим, что все удастся", – сказал политик.

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Президент также сообщил, что провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем о шагах, которые необходимо предпринять для спасения мариупольцев и украинских военных.

"Не было ни одного дня, чтобы я этим не занимался, чтобы мы этим не занимались", – отметил Зеленский.

Перед этим вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что 4 мая мариупольским гуманитарным коридором удалось эвакуировать 344 человека. Это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки.

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, ситуация на заводе "Азовсталь" остается критической. Российские войска пошли в наземный штурм, но украинские бойцы восстановили систему обороны. Он отметил, что россияне ворвались на территорию "Азовстали", однако были выбиты из комбината защитниками Украины.

Накануне командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко сообщил, что российские оккупанты второй день находятся на территории комбината "Азовсталь". Ситуация там очень сложная, однако украинские защитники продолжают держать оборону.

Как рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко, россияне на "Азовстали" в Мариуполе нашли изменника среди сотрудников комбината. Им оказался электрик, показавший тоннели, ведущие на территорию завода под землей. Они начали штурмовать эти тоннели, пользуясь информацией, полученной от предателя.

Как сообщал OBOZREVATEL, рашисты сумели прорваться на территорию "Азовстали". Произошло это во второй день массированного штурма завода, где в подземельях до сих пор остаются украинские воины и мирные жители. Связь с защитниками Мариуполя удалось восстановить.