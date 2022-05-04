Войска РФ проникли на 'Азовсталь': Арахамия заявил о восстановлении связи с защитниками

Связь с защитниками Мариуполя удалось восстановить. Однако они сообщают, что российским оккупантам удалось проникнуть на территорию "Азовстали".

Об этом со ссылкой на командира полка "Азов" "Радио Свобода" сообщил народный депутат, глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска на территории "Азовстали" находятся уже", - сказал Арахамия.

При этом в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины вечером 4 мая заявили, что штурм российскими оккупантами "Азовстали" не увенчался успехом.

Видео дня

Ранее стало известно, что с защитниками Мариуполя пропала связь. Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко в эфире национального телемарафона.

Также СМИ сообщали о том, что российские оккупанты смогли прорваться на территорию "Азовстали", ставшую последним бастионом украинских защитников города. Однако в Офисе президента Украины эту информацию не подтверждают.

"Сегодня идут тяжелые бои на территории крепости нашей, "Азовсталь". Наши парни защищают эту крепость, но очень тяжело, потому что работают по этой крепости из тяжелой артиллерии, работают танками, работает авиация, корабли подошли и тоже гасят по этой крепости", – сказал Бойченко.

Эту информацию подтверждали и в Министерстве обороны Украины.

"Были множественные попытки штурмов. Не прекращаются артиллерийские и ракетно-бомбовые удары. Какая ситуация там прямо сейчас, я сказать не могу – с нашими подразделениями пока нет связи", – сказал в ходе брифинга 4 мая спикер МОУ Александр Мотузяник.

По данным СМИ, рашисты сумели прорваться на территорию "Азовстали". Случилось это на второй день массированного штурма завода, где в подземельях до сих пор остаются украинские воины и мирные жители. Несколько сотен гражданских и военных там – с ранениями разной степени тяжести. Помочь раненым украинские медики не могут – нет медикаментов.

Российские оккупанты с утроенной силой начали штурмовать комбинат во вторник, 3 мая, после того, как с "Азовстали" вывезли часть мирных жителей, которые нашли там убежище еще в конце февраля – в начале марта 2022 года.

В среду рашистам, по данным СМИ, удалось прорваться на территорию завода, который до того Россия нещадно бомбила и обстреливала.

Однако советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал украинцев не паниковать из-за этих сообщений. Он заявил, что они могут оказаться вбросом – и что Министерство обороны Украины устанавливает реальную ситуацию на заводе и судьбу украинских воинов там.

"Во-первых, очень много вбросов. Во-вторых, очень много эмоций. То есть непонятно, кто что сказал, а потом подхватили и понесли. Дождемся официальных сообщений, потому что они много раз проверены. Минобороны очень подробно все проверяет, чтобы не вводить людей в заблуждение", – сказал Арестович в эфире телемарафона.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России сделали циничное заявление о Мариуполе. По словам военного преступника Сергея Шойгу, занимающего в РФ должность министра обороны, в уничтоженном рашистами городе "налаживается мирная жизнь".