Российские оккупанты второй день находятся на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Ситуация там очень сложная, однако украинские защитники продолжают держать оборону.

Об этом в срочном обращении по ситуации на заводе рассказал командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко. Он подчеркнул, что гордится своими солдатами, прилагающими сверхчеловеческие усилия, чтобы сдерживать натиск противника (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мариупольский гарнизон уже 70-й день один на один противостоит превосходящим силам противника. С 25 апреля мы держим круговую оборону на аводе "Азовсталь". Уже второй день, как противник прорвался на территорию завода, идут тяжелые кровопролитные бои", – рассказал Прокоп.

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"Я благодарю весь мир за колоссальную поддержку гарнизона "Мариуполь". Наши солдаты этого заслуживают! Ситуация крайне сложная, но, несмотря ни на что, мы продолжаем выполнять приказ держать оборону", – подчеркнул полковник.

Как рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко, российские оккупанты на "Азовстали" в Мариуполе нашли предателя из числа сотрудников комбината. Им оказался электрик, который показал тоннели, ведущие на территорию завода под землей. Россияне начали штурмовать эти тоннели, пользуясь информацией, которую получили от предателя.

Как сообщал OBOZREVATEL, рашисты сумели прорваться на территорию "Азовстали". Случилось это на второй день массированного штурма завода, где в подземельях до сих пор остаются украинские воины и мирные жители. Связь с защитниками Мариуполя удалось восстановить.