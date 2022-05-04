Электрик сдал оккупантам тоннели на 'Азовстали', – Геращенко

Российские оккупанты на "Азовстали" в Мариуполе нашли предателя из числа сотрудников комбината. Им оказался электрик, который показал тоннели, ведущие на территорию завода под землей.

Об этом в видеообращении рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он подчеркнул, что 3 мая россияне начали штурмовать эти тоннели, пользуясь информацией, которую получили от предателя (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Геращенко отметил, что именно по этой причине в тот день в Мариуполе появился российский пропагандист Владимир Соловьев: ему обещали, что в этот день комбинат будет штурмован и он сможет отснять соответствующие кадры.

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"Этого вчера не произошло. Наши защитники продолжают защищать территорию "Азовстали". Этот подвиг невиданного в мире героизма и мужества, навсегда войдет в учебники", – отметил Геращенко, добавив, что предатель обязательно получит свой "шар или кирпич" на голову.

Напомним: российским оккупантам не удалось захватить территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. Украинские защитники продолжают удерживать оборону.

В отдельных районах, при поддержке авиации, враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Успеха не имеет", – отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в телефонной беседе с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем поблагодарил последнего за содействие в успешном проведении первого этапа эвакуации мирного населения с металлургического комбината "Азовсталь". Лидер нации также призвал Гутерреша не останавливаться на достигнутом, ведь в подвалах блокадного Мариуполя остаются еще тысячи людей.