'Кровью пишем историю': Залужный показал кадры обороны Киева

Командир 72 ОМБр им. Черных Запорожцев полковник Александр Вдовиченко показал, как выглядят окраины Киева, который был отвоеван у российских оккупантов немалыми трудами Вооруженных Сил. Населенные пункты, степи и лесные проселки сохраняют следы тяжелых боев за суверенность.

Видео опубликовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный у себя на Facebook. Он пояснил, что эти кадры необходимо показывать миру, чтобы он видел реальность того, какой ценой украинцы отстаивают свою свободу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы кровью пишем нашу историю. Боремся за каждый населенный пункт, за каждый сантиметр украинской земли. Наша главная сила – люди. Воюют солдаты и командиры, это прежде всего их война и победа будет принадлежать, прежде всего, им", – заметил генерал.

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На кадрах можно увидеть, как изувечена наша плодовитая земля снарядами и ракетами, разрушены дамбы и переправы, повалены деревья, выжжена трава. Но настоящие потери, как верно заметил Главнокомандующий, это жизни солдат и защитников, положенные в этих боях против российского фашизма.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с начала войны против РФ защитники Украины уничтожили почти 300 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Причем за последние несколько дней сбито российских БПЛА на сумму в $2 млн.