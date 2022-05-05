Арестович о ситуации на 'Азовстали': оккупанты пошли в наземный штурм

Ситуация на заводе "Азовсталь" в окруженном оккупантами Мариуполе, где находятся военные и прячутся мирные жители, остается критической. Российские войска пошли в наземный штурм, но украинские бойцы восстановили систему обороны.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину в эфире его программы "Фейгин Live" в среду, 4 мая. Он отметил, что россияне ворвались на территорию "Азовстали", однако были выбиты из комбината защитниками Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы ).

По мнению Арестовича, руководство России задумало до 9 мая объявить, что они "всех победили, и в первую очередь Мариуполь".

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"Эти товарищи (российские военные. – Ред.) решили окончательно победить "Азовсталь" и пошли в крутой наземный штурм. Там же Кириенко (первый замглавы администрации Путина. – Ред.) еще прибыл сегодня", – сказал советник главы ОП.

Эксперт подчеркнул, что глава украинского государства Владимир Зеленский в настоящее время использует все силы дипломатии, чтобы спасти защитников Мариуполя.

"В мире нет такой сильной политсилы, к которой бы ни обратилась Украина, пытаясь решить эту проблему", – добавил он.

Накануне командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко сообщил, что российские оккупанты второй день находятся на территории комбината "Азовсталь". Ситуация там очень сложная, однако украинские защитники продолжают держать оборону.

Как рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко, россияне на "Азовстали" в Мариуполе нашли изменника из числа сотрудников комбината. Им оказался электрик, показавший тоннели, ведущие на территорию завода под землей. Они начали штурмовать эти тоннели, пользуясь информацией, полученной от предателя.

Как сообщал OBOZREVATEL, рашисты сумели прорваться на территорию "Азовстали". Произошло это на второй день массированного штурма завода, где в подземельях до сих пор остаются украинские воины и мирные жители. Связь с защитниками Мариуполя удалось восстановить.