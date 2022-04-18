ВСУ уничтожили 20 оккупантов на востоке: детали боев

Защитники Украины в течение 18 апреля отразили четыре вражеских атаки на восточном направлении. В результате было ликвидировано еще около 20 российских оккупантов.

Об этом сказано в сводке оперативно-тактического командования "Восток" в Facebook. Вражеская армия продолжала наносить ракетные и авиационные удары, а также использовала тяжелую артиллерию.

Тем не менее, ВСУ дали мощный отпор оккупантам, уничтожив также несколько единиц боевой техники. Россияне потеряли еще один танк, одну артиллерийскую систему и два беспилотника.

Напомним, с 24 февраля в Украине было ликвидировано уже около 20 600 российских оккупантов. Полномасштабное вторжение РФ также обернулось для агрессора огромными потерями техники, в частности, уже почти 800 танков, свыше 2 000 боевых бронированных машин, более 300 самолетов и вертолетов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, оборона Мариуполя продолжается, командование ВСУ принимает все возможные меры для помощи защитникам города-героя. Также украинские военнослужащие обеспечивают защиту Николаева и уничтожают оккупантов в пригороде Херсона. Продвинуться в направлении Запорожья россиянам тоже не позволяют.