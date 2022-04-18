Россия подтянула войска на юг и восток Украины: в США оценили масштаб

Россия перебросила дополнительные силы на восток и юг Украины. С конца минувшей недели оккупанты подтянули еще 11 батальонных тактических групп, теперь их общее количество достигло 76 БТГ.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя Минобороны США. "Они увеличили свои возможности внутри Украины", – сказал чиновник.

Он подчеркнул, что сейчас все российские сухопутные силы находятся только на южном и восточном направлениях. Более подробно об их расположении представитель Пентагона не рассказал.

Однако он добавил, что США продолжают предоставлять военную помощь Украине и "в течение следующих 24 часов" ожидается прибытие еще одного самолета.

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Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 апреля российские оккупанты начали вторую фазу наступления. Враги пошли в атаку на востоке Украины, однако наши войска держат оборону. Жителей Донецкой и Луганской областей призвали срочно выехать в более безопасные регионы, поскольку вскоре на Донбассе начнется "главная битва этой войны".