Россия в войне против Украины потеряла 20,6 тыс. человек; уничтожены 790 танков и 147 вертолетов

Российская оккупационная армия в войне против Украины потеряла более 20,6 тыс. военнослужащих. Кроме личного состава, ряды ВС РФ поредели на 790 танков, 314 самолетов и вертолетов.

Украинские защитники продолжают очищать землю от оккупантов вместе с вражеской техникой. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на Facebook-странице.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 20 600 человек;

боевых бронированных машин (ББМ) – 2041 единица;

автомобильной техники – 1487;

танков – 790;

артиллерийских систем – 381;

самолетов – 167;

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БПЛА оперативно-тактического уровня – 155;

вертолетов – 147;

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 130;

цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 76;

средств противовоздушной обороны (ПВО) – 67;

специальной техники – 27;

кораблей/катеров – 8;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Напомним, что только за 17 апреля украинские защитники отбили 12 атак оккупантов на Луганщине и Донетчине.

Также ВСУ ликвидировали 10 вражеских танков, 15 единиц бронированной и пять автомобильной техники, пять артиллерийских систем. Группировка Воздушных сил поразила пять воздушных целей россиян – самолет, три вертолета и беспилотник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области украинские десантники разгромили большую колонну путинской армии. Также уничтожена колонна подразделений морской пехоты ВС РФ.