Россия в войне против Украины потеряла 20,6 тыс. человек; уничтожены 790 танков и 147 вертолетов
Российская оккупационная армия в войне против Украины потеряла более 20,6 тыс. военнослужащих. Кроме личного состава, ряды ВС РФ поредели на 790 танков, 314 самолетов и вертолетов.
Украинские защитники продолжают очищать землю от оккупантов вместе с вражеской техникой. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на Facebook-странице.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.04 ориентировочно составляют:
личного состава – около 20 600 человек;
боевых бронированных машин (ББМ) – 2041 единица;
автомобильной техники – 1487;
танков – 790;
артиллерийских систем – 381;
самолетов – 167;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 155;
вертолетов – 147;
реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 130;
цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 76;
средств противовоздушной обороны (ПВО) – 67;
специальной техники – 27;
кораблей/катеров – 8;
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Напомним, что только за 17 апреля украинские защитники отбили 12 атак оккупантов на Луганщине и Донетчине.
Также ВСУ ликвидировали 10 вражеских танков, 15 единиц бронированной и пять автомобильной техники, пять артиллерийских систем. Группировка Воздушных сил поразила пять воздушных целей россиян – самолет, три вертолета и беспилотник.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области украинские десантники разгромили большую колонну путинской армии. Также уничтожена колонна подразделений морской пехоты ВС РФ.