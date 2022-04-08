'Воюют в интернете': экс-главарь боевиков 'ДНР' Гиркин уличил 'кадыровцев' во лжи об участии в войне в Украине. Видео

В России уже начали открыто насмехаться над наемников из так называемой армии Рамзана Кадырова, которые якобы воюют в Украине. На этот раз кадыровцам досталось за очередное постановочное видео из Мариуполя.

Высмеял боевиков бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков). Он заявил, что кадыровцы показывают свое мастерство только в интернете.

"Набирают чеченское войско, которое себя показывает только тем, что в основном в интернете воюет", – сказал Гиркин, говоря о наборе в армию страны-агрессора для войны против Украины.

Бывший главарь террористов отметил, что все, что делают кадыровцы – это "выкладывают ролики".

Видео дня

Он с презрением описал ролик, на котором один из кадыровцев якобы атаковал врага, выскочив на открытое пространство и совершив выстрел из гранатомета по цели.

"Выскакивает он. Стреляет из гранатомета, даже не подозревая, что если бы он в бою это попытался сделать, он бы, скорее всего, с вероятностью процентов 70, там же и лежал бы вместе со своим гранатометом, не успев нажать на кнопку", – сказал Гиркин.

Отметим, что в сети уже не впервые высмеивают кадыровцев за показательную войнушку в TikTok. Так, недавно в сети высмеяли видео, на котором один из бойцов воевал против железной двери в пустом гараже.

Ранее кадыровцы также хвалились видео, на котором втроем расстреляли украинский светофор.

На еще одном видео они воевали с обычным окном и едва не пострадали из-за жалюзей.

Сам Рамзан Кадыров также становился посмешищем в сети. В первый раз, когда заявил, что он находится под Киевом, хотя на видео была темная комната, снятая неизвестно где. Потом оказалось, что глава Чеченской республики просто соврал.

Второй раз он выставил себя дураком, когда сфотографировался на заправке Pulsar сети "Роснефть", заявив, что находится в Мариуполе. В Украине, как известно, заправок "Роснефть" просто нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что кадыровцы, которые на видео заявляли, что находяться под Киевом, на самом деле находились в Беларуси.

Несмотря на все вышеперечисленное, 28 марта стало известно, что президент страны-агрессора Владимир Путин наградил Кадырова званием генерал-лейтенанта.