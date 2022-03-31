Трое на одного: кадыровцы вступили в ожесточенный бой с украинским светофором. Видео

Кадыровцы, которые воюют в Украине на стороне российских оккупантов, славятся своею любовью к съемке видео для TikTok. В этот раз они на камеру вступили в "бой" со светофором в одном из украинских городов.

Видео быстро распространилось в сети. В частности, ролик опубликовали в Telegram-канале "Харьков Life" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ожесточенный бой кадыровцев с бандеровским светофором", – сказано в подписи к ролику.

На кадрах видно, как трое боевиков Рамзана Кадырова открыли огонь из автоматов по светофору, который и так уже был в нерабочем состоянии.

В общей сложности трое "TikTok-воинов" сделали по нему несколько десятков выстрелов, а оператор снимал происходящее.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL:

Многочисленные фото и видео, которые выкладывают якобы воюющие в Украине кадыровцы, оказались фейком. Свои профили в TikTok боевики Кадырова наполняют роликами, снятыми в Беларуси.

А вскоре стало известно, что наемники Рамзана Кадырова, которые все же пересекали границу, уже сбежали из Украины и вернулись обратно в Чечню. За время пребывания в нашей стране они потеряли сотни солдат и запомнились разве что своими фотосессиями и "грозными" видео для соцсети TikTok.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!