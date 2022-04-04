Кадыровские TikTok-войска вступили в неравный бой с окном и отступили с потерями, получив поражение от жалюзи. Видео

Кадыровцы, воюющие в Украине на стороне российских оккупантов, снова отметились съемкой видео для TikTok. В этот раз они "вступили в бой" с окном.

Видео опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров, в сети оно быстро стало вирусным после наложения на оригинал музыки. В частности, ролик распространили в Telegram-канале "Donetchanyn" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Бойцы Кадырова активно имитировали боевые действия, стреляя по неизвестным целям из окон и по самим окнам. Больше всего досталось шторам и комнатным цветам в одном из офисных зданий, где засели оккупанты.

Видео дня

Снимая свой "боевик" для TikTok, кадыровцы делали вид, что прикрывают друг друга, однако нельзя с уверенностью сказать, что с другой стороны окна для них была угроза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кадыровские "TikTok-воины" на камеру вступили в "бой" со светофором в одном из украинских городов. Они сделали по нему несколько десятков выстрелов.

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