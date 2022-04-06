Кадыровские тиктокеры устроили перестрелку с пустым гаражом и похвастались видео

Кадыровцы, воюющие в Украине на стороне российских оккупантов, снова отметились съемкой видео для TikTok. В этот раз они "вступили в бой" с пустым гаражом.

"Успехами" своих бойцов в Telegram поделился глава Чечни Рамзан Кадыров. На кадрах видно, как один из них обстреливает металлическую дверь, якобы участвуя в перестрелке с кем-то снаружи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Видео дня

Напомним, ранее кадыровцы вступили в "бой" со светофором в одном из украинских городов. На кадрах видно, как трое боевиков Рамзана Кадырова открыли огонь из автоматов по светофору, который и так уже был в нерабочем состоянии. В общей сложности трое "TikTok-воинов" сделали по нему несколько десятков выстрелов, а оператор снимал происходящее.

Также бойцы Кадырова в Украине "вступали в бой" с окном – они активно имитировали боевые действия, стреляя по неизвестным целям из окон и по самим окнам. Больше всего досталось шторам и комнатным цветам в одном из офисных зданий, где засели оккупанты.

Как говорится в расследовании "Слідство.Інфо", большинство видео боев с участием кадыровцев в Мариуполе оказались постановочными. Они сняты лишь на окраинах, хотя сам глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что город захвачен. Кроме того, в сети обратили внимание, что боевики стреляют из пулеметов по зданию, которое уже уничтожено бомбардировками. Также пользователи отметили, что оккупанты прячутся за бронетранспортером, хотя оператор стоит на открытой местности.

Как сообщал OBOZREVATEL, наемники чеченской армии Рамзана Кадырова продолжают бесчинствовать и упиваться вседозволенностью на территории блокадного Мариуполя. Оккупанты только ради забавы стреляли по ногам 12-летнюю девочку, чтобы она в страхе убегала и уворачивалась от пуль.