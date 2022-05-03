По Львову нанесли ракетные удары: повреждены электроподстанции

Во вторник вечером, 3 мая, во Львове прогремели взрывы. Местные жители в соцсетях сообщали, что их было по меньшей мере пять.

Отметим, что в этом момент во Львовской области, как и почти по всей стране, была объявлена воздушна тревога. Информацию о взрывах во Львове подтвердил мэр города Андрей Садовый.

У части людей в городе пропали свет и мобильная связь.

"В части города перебои с электроснабжением", – написал Садовый. Он добавил, что в результате ракетного удара оккупантов повреждены две электроподстанции.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий написал в Telegram, что, по предварительной информации, по Львовщине нанесли ракетные удары.

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Людей призывали оставаться в укрытиях.

В "Укрзалізниці" сообщили, что из-за вражеских обстрелов железнодорожных подстанций ряд поездов будет двигаться с задержкой. В частности, были задержаны поезда на подъезде ко Львову.

"Информация обновляется, следите за официальными сообщениями и не покидайте убежища во время сигнала тревоги", – сказано в сообщении.

Оперативный список задержек доступен по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала широкомасштабного вторжения России в Украину силы противовоздушной обороны сбили над Львовщиной более 20 крылатых ракет и около 10 БПЛА врага. Граждане также могут внести свой вклад и сообщить об угрозе в небе через Telegram чат-бот "Шось летить".