РФ впервые ударила ракетой по горному району Закарпатья

Во вторник вечером, 3 мая, российские войска ударили ракетой по Закарпатской области. Снаряд оккупантов прилетел в объект в горном районе региона. Это первый "прилет" на территорию области с 24 февраля.

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации (ОВА) Виктор Микита. Он попросил очевидцев не снимать фото и видео на месте удара и не публиковать их в сети.

"На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах", – написал он. Позже выяснилось, что, к счастью, никто из людей не погиб.

Никита сообщил, что сейчас продолжается ликвидация последствий этого ракетного удара.

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"Наши пожарные и спасательные службы профессионально борются с огнем и разбирают завалы на месте происшествия. Ситуация находится под личным контролем" – отметил глава ОВА.

Местный журналист Виталий Глагола в Telegram написал, что вражеская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций возле вокзала в поселке Воловец.

В результате удара на объектах в радиусе 500 метров выбило окна, а обломки ракеты повредили автомобили, которые стояли поблизости.

На странице АО "Закарпатгаз" в Facebook сообщили, что из-за ракетного удара 57 домов в Воловце остались без газоснабжения – был поврежден распределительный газопровод.

"Просьба потребителям перекрыть краны перед газопотребляющим оборудованием. Аварийно-восстановительные работы начнутся утром 4 мая", – сказано в сообщении.

Напомним, что этим вечером вражеские ракеты прилетели сразу в несколько областей Украины. Во время воздушной тревоги взрывы прогремели во Львове, часть города осталась без света.

Вражеские снаряды попали по электрическим подстанциям. Предварительно, повреждены три из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая российские военные также нанесли ракетный удар по Кировоградской области. Взрывы прогремели в Долинской общине.