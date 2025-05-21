Собственно, нечего и комментировать. Как я и прогнозировал, самый большой риск встречи в Стамбуле – это выход Трампа из переговоров. Поэтому, все его комментарии и требования сесть вести переговоры именно об этом. Поскольку он уже понял, что никакая мирная сделка не возможна, поэтому победой он хочет объявить то, что он всех посадил за стол. А дальше типа сами виноваты.

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Далее текст на языке оригинала.

Хоча він у властивому йому стилі продовжує говорити, що все чудово, Венс замість нього сказав, що склалась безвихідна ситуація. Фактично, готуючи грунт для виходу США із розмов про мир і переговори.

Битва за Трампа наразі закінчується нічиєю. Так, наші переговірники могли в Стамбулі вийти і оголосити, що росіяни зірвали переговори. Це поставило б Трампа в ідіотську ситуацію, в якій скоріше він би мав вдатись до санкцій, щоб досягти 30 денного перемир'я, як обіцяв. Натомість, наші сказали, що все не так і жахливо, продовжимо говорити, і отримали шанс обміняти 1000 полонених. Я б нікому не побажав бути перед таким складним вибором.

Нічия в битві за Трампа означає, що Росія не отримує жорстких санкцій і тиску, а ми перестаємо бути хлопчиками для биття в питанні миру. Більше ніякого "примусу до миру" не буде. Зброю ми будемо отримувати в рахунок фонду і за кошти ЄС. Війна продовжується, і буде тривати поки путін не здохне, або не виснажиться. А це вже залежить від ціни на нафту, і загальної ситуації.

Треш з вимогою укласти мир, переростає в треш з вимогою сісти за стіл і домовитись самим. Але є і хороша новина - всякий треш закінчується, і здається найближчим часом закінчиться і цей.