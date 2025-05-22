Google Meet научился переводить голос: какая новая функция появилась в сервисе видеосвязи

Google Meet теперь может во время видеозвонков не только переводить язык, но и воспроизводить голос, интонации и эмоции пользователя. Это делает общение более естественным – будто вы действительно слышите собеседника, просто на понятном вам языке.

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Компания Google представила новую функцию "живого" перевода для сервиса видеосвязи Google Meet на конференции I/O 2025. Эта одна из главных новинок доступна уже с 20 мая для пользователей тарифного плана Google One AI Premium.

Для работы этой функции сервис использует ИИ-платформу Gemini. Благодаря искусственному интеллекту перевод сказанного вами происходит в режиме реального времени на язык собеседника и сразу озвучивается вашим голосом.

В демонстрационном ролике один из участников разговаривал на английском, а другой – на испанском. После активации функции перевода Gemini каждый слышал слова партнера на своем языке с интонационной точностью к голосу собеседника.

По словам вице-президента Google Workspace Юли Квон Ким, технология работает подобно синхронному переводчику, но новый уровень – это сохранение оригинального голоса говорящего даже в переведенной версии.

Google отмечает, что система пытается передать не только слова, но и интонацию, эмоции и тональность, чтобы диалог был максимально естественным. Это может кардинально изменить способ коммуникации между людьми.

Пока система поддерживает только английский и испанский языки. Однако Google уже анонсировала, что в ближайшие недели добавит итальянский, немецкий и португальский.

Сначала доступ получат подписчики сервиса, а позже – корпоративные клиенты.

Ранее OBOZ.UA советовал, куда перейти после закрытия Skype. Среди лучших альтернатив для видеосвязи – Google Meet. Очевидным преимуществом его использования является то, что он доступен бесплатно и используется с учетной записью Google, которая есть у большого количества пользователей интернета.

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