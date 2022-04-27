Силы ПВО с начала вторжения России сбили свыше 20 крылатых ракет и 10 БПЛА на Львовщине

С начала широкомасштабного вторжения России в Украину силы противовоздушной обороны сбили над Львовщиной более 20 крылатых ракет и около 10 БПЛА врага. Граждане также могут внести свой вклад и сообщить об угрозе в небе через Telegram чат-бот "Шось летить".

Об этом в Telegram сообщил глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий. По его словам, в указанный бот можно сообщить информацию о замеченном самолете, беспилотнике или ракете.

Также глава области добавил, что общины Львовщины получили более 1 миллиона 200 тысяч гривен на установку устройств оповещения населения.

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Напомним: в ночь на 24 апреля российские военные снова атаковали Одессу. Оккупанты выпустили две крылатые ракеты в сторону порта "Южный". По его словам, украинским силам ПВО удалось сбить все вражеские снаряды.

Всего за сутки 24 апреля Силы обороны уничтожили 17 воздушных целей. "Группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны за сутки уничтожено 17 воздушных целей: 9 БПЛА, 3 самолета и 5 крылатых ракет", – сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 апреля российские войска ударили по Запорожской области. "Прилет" – возле областного центра, в районе села Спасовка. Ракета была уничтожена силами ПВО Сил обороны Запорожского края.