Вижу в ленте обсуждение, в чем "первопричина" российско-украинской войны. Ведь именно о первопричинах постоянно говорят московиты.

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Далее текст на языке оригинала.

Якщо не жартома, а серйозно, то першопричина агресії – це московський імперіалізм. Московія, російська імперія, Радянський Союз, російська федерація – все це різні назви колоніальної імперії, яка за 470 з гаком років завоювала землі понад сотні народів, винищувала їх, русифіковувала, позбавляла мови, історії, культури, релігії, ідентичності, земель, еліт, пам'яті, природних ресурсів. Врешті імперія розпалася у 1917, другий раз у 1991, третій раз в близькій перспективі – і вже (сподіваємося) остаточно. Імперія може жити лише або збільшуючись, або зменшуючись (нетривалі періоди застою при високих цінах на експортовані ресурси за визначенням не можуть бути довгими). Щоб жити далі, імперія має збільшуватися, передусім за рахунок колишніх колоній, яким пощастило звільнитися. Ось вона, першопричина.

Усунення першопричини зробить подальші війни неможливими. Коли імперія припинить існування, не буде жодних причин, чому башкири чи буряти, сибиряки чи уральці мають воювати в Україні.