Издание Politico пишет, что США выступают против включения формулировки о "дальнейшей поддержке" Украины в заявление G7, которое в настоящее время разрабатывают министры финансов на встрече в Канаде. Более того, Вашингтон не хочет, чтобы в тексте полномасштабное вторжение России в Украину называлось "незаконным".

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На логику "не дразнить Москву" еще можно было бы закрыть глаза в начале миротворческих усилий новой администрации США. Но после всей путинской лжи и череды невыполнимых ультиматумов такая позиция выглядит, мягко говоря, странно.

Куда более рациональна и дальновидна позиция главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас, которая заявила, что на Россию необходимо оказывать "большее давление", поскольку очевидно: Путин не хочет мира и не согласится на "безусловное прекращение огня".

Накануне европейцы одобрили 17-й пакет санкций против РФ, который, в частности, вдвое увеличивает количество подпадающих под ограничения судов из "теневого флота". По словам Каллас, в ЕС также обсуждается возможность введения санкций против российских банковских сервисов.

Путин должен быть лишён финансовых возможностей, а экономический кризис в России — углубляться. Только это может заставить его хотя бы начать выполнять основное требование Украины и всего цивилизованного мира — безусловное и немедленное прекращение огня. Политика "умиротворения", в которой увяз Трамп, не сработает.