В Северодонецке рассказали о масштабе разрушений: часть домов непригодна к жизни. Видео

В городе Северодонецк Луганской области российские оккупанты разрушили почти все жилые дома. 70% из них повреждены, а 30% вообще не пригодны для жизни.

Об этом рассказал руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк. Он отметил, что делается все возможное, чтобы остановить наступление врага (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"За последние дни количество обстрелов существенно увеличилось. У нас страдают и новые кварталы. Вчера горел десятиэтажный дом. Процентов 70 домов повреждены, а около 30% вообще непригодны для проживания", – сказал Александр Стрюк.

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Также он отметил, что российские войска предпринимают попытки продвинуться в город, но ВСУ делают все возможное, чтобы их остановить.

Северодонецк – город в центрально-восточной части Луганской области. Один из важнейших промышленных городов Донбасса, центр химической промышленности Украины. До войны в городе проживало более 102 тысяч человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты не оставляют попыток штурмовать Северодонецк в Луганской области. Каждый день обстрелы становятся все сильнее, однако бойцы ВСУ держат позиции и дают отпор врагу.

Тем временем в результате действий захватчиков город Северодонецк остался без газа. Россияне перебили магистральный газопровод.

В свою очередь, немецкое издание Der Spiegel написало, что с помощью массированных обстрелов россияне могут превратить Северодонецк в "второй Мариуполь".