Оккупанты пытаются штурмовать Северодонецк, в городе остаются 15 тыс. человек. Видео

Российские оккупанты в очередной раз пытаются штурмовать Северодонецк в Луганской области. Каждый день обстрелы становятся все сильнее.

Об этом в комментарии для "Общественного" рассказал глава военной гражданской администрации Александр Стрюк. По его словам, бойцы ВСУ удерживают позиции и дают отпор врагу. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

При этом оккупанты наносят удары по гражданской инфраструктуре населенного пункта. "Они пытаются запугать город. Разрушить город. Постоянные обстрелы, которые усиливаются изо дня в день", – говорит глава ВГА.

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Из Северодонецка уехало практически 90% мирных жителей. Но здесь все еще остается много людей, вынужденных скрываться от обстрелов в бомбоубежищах, подвалах и коридорах больницы. "В городе осталось около 10% того населения, которое было до начала войны. В натуральном измерении – 15 тысяч, непосредственно в городе. У нас в общину входит еще несколько поселков, то там еще 5 тысяч", – отмечает Стрюк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия пытается уничтожить жилые кварталы Северодонецка. Плотность обстрелов значительно выросла.