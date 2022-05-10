Оккупанты оставили Северодонецк без газа: перебит магистральный газопровод

Российские оккупационные войска продолжают уничтожать инфраструктуру Украины. В результате действий рашистов город Северодонецк на Луганщине остался без газа.

В частности, оккупанты перебили магистральный газопровод. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Сегодня днем российская армия в очередной раз ударила артиллерией и системами залпового огня по Северодонецку", - отметил он.

По словам Гайдая, газоснабжение это было единственным, что оставалось в городе из коммуникаций работающим. Не во всех домах, но в старых районах у многих домов оно было. Местные жители могли хотя бы приготовить еду и подогреть воду.

Видео дня

"В настоящее время магистральный газопровод перебит и разгерметизирован. Для предотвращения более серьезной аварии ГРС перекрыты. Газа в городе нет", - подчеркнул глава Луганской ОВА.

Отметим, что на 76-е сутки полномасштабной войны против Украины войска России сосредоточились на атаках в восточной операционной зоне, Слобожанском, Донецком направлениях и в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе. Наземные вражеские подразделения усиливают авиационные группировки, продолжающие бомбардировать города и села.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты организовали понтонную переправу через реку Северский Донец. Если рашистам удастся захватить дорогу жизни – трассу Лисичанск – Бахмут – доставка гуманитарной помощи и эвакуация луганцев станет невозможной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 8 мая, российские оккупанты в очередной раз обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске в Луганской области. Из-за попадания вражеских снарядов вспыхнули производственные мощности.