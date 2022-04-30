Оккупанты могут создать 'второй Мариуполь': какой город под угрозой – Der Spiegel

Россия будет продолжать наступление, в первую очередь, на Донбассе. В частности, армия РФ будет двигаться в сторону Славянска и Краматорска. Однако сначала нужно захватить Северодонецк. Существуют серьезная угроза, что этот город оккупанты с помощью массированных обстрелов могут превратить во "второй Мариуполь".

Такое мнение в интервью немецкому изданию Der Spiegel высказал военный аналитик Генри Шлоттман. При этом он добавляет, что маловероятно, что Россия сможет добиться существенных успехов в продвижении на Донбассе силами, которыми сейчас там располагает.

По его мнению, захватчики могут рассчитывать на первоначальный успех, однако захват больших территорий, особенно крупных городов, обойдется им очень дорого. А война может затянуться на месяцы.

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"Я думаю, что краткосрочной целью россиян будет строительство второго плацдарма на реке Северский Донец между Северодонецком и Славянском в Донецкой области, то есть укрепление для обеспечения переправы через реку. У них уже есть плацдарм через реку южнее Изюма. И они попытаются окружить украинские войска в городе Северодонецк", – отметил аналитик.

По его словам, сейчас армия РФ не атакуют город, а скапливаются к северо-западу от него. Если они смогут закрепиться на своих позициях, то Северодонецк будет отрезан.

"Россияне попытаются окружить город, прежде чем взять его. То же самое было и в Мариуполе. Я ожидаю повторения подобных сцен (как в Мариуполе – Ред.). Российская артиллерия вела очень ожесточенные бои по городским целям, со многими жертвами среди мирного населения", - Заявил Шлоттман.

Он подчеркнул, что важнейшим элементом ведения войны оккупантами является массовое использование тяжелой артиллерии. Однако им не удается использовать эти орудия на полную мощность, поскольку украинская армия исповедует тактику мобильности, передвижения небольшими группами и постоянную смену мест дислокации.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, битва за Донбасс остается главным стратегическим направлением для страны-агрессора. Оккупанты по-прежнему сосредотачивают основные усилия на захвате всей территории Донецкой и Луганской областей. Особо тяжелые бои на востоке страны велись вблизи нескольких населенных пунктов, говорится в сводке военной разведки Великобритании. По информации разведки, боевые действия были особенно тяжелыми вокруг Лисичанска и Северодонецка, с попытками продвижения на юг от Изюма к Славянску.