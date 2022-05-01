В Бердянске колаборанты начали захватывать квартиры горожан, бежавших от оккупации

Российские захватчики фактически "отжимают" квартиры и жилые помещения жителей временно оккупированного Бердянска Запорожской области и заселяют туда своих приспешников, а также сепаратистов "ДНР". Как рассказывают соседи незаконно заселенных квартир, новые жильцы отличаются тем, что сотрудничают с рашистами на муниципальных должностях.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации. Украинцы из оккупированной области пытаются оказывать сопротивление захватчикам, но в силу опасности сохраняют осторожность.

Так, в Мелитополе того же региона проходят подпольные акции. Местные жители под покровом ночи расклеивают по городу листовки с напоминанием, что Мелитополь – это Украина.

"Фермеры Мелитопольского района сообщают, что российские военные начали скупать зерно по вдвое заниженным ценам. У тех, кто отказывается от такого сотрудничества, зерно забирают под дулами автоматов", – указано в пресс-службе ВА.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как мародеры зарабатывают на украинцах, которые, спасаясь от войны и бомбардировок, пытаются выехать за пределы оккупированной Херсонщины.