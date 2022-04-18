Украинские мародеры за выезд из Херсона требуют $300, а с помощью фото министра Федорова забирают десятки тысяч

В Украине после начала полномасштабной войны тысячи волонтеров по всей стране организовали бесплатную помощь беженцам: семьи предоставляют свои дома, делятся всем необходимым. Но нашлись и те, кто зарабатывает на горе. И речь идет не только о взлетевших ценах на аренду в западных областях Украины.

За выезд с оккупированной территории требуют тысячи гривен, деньги берут и за обналичивание карт. О том, как украинские мародеры зарабатывают во время войны, читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинцы пытаются бежать с временно оккупированной российскими захватчиками территории, а местные мародеры пытаются на этом заработать. К примеру, в Херсонской области на эвакуации организовали целый бизнес.

"Выехать очень сложно. Те, у кого свой транспорт и хотят уехать, уже давно уехали", – рассказывает Оксана из временно оккупированного Таврийска. Украинка пытается выехать вместе с мамой и трехлетней дочерью на подконтрольную территорию уже в течение недели.

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"У мамы сахарный диабет, нужно нормально питаться и инсулин. Инсулин достаем всеми правдами и неправдами и он безумных денег стоит. У нас были сбережения, муж еще в мирное время уехал в Чехию на заработки и там остался. Он отправил нам 60 тыс. и из них уже осталось 20 тыс. грн. И из них у меня 14 тыс. просто украли", – возмущается женщина.

Оксана нашла группу, в которой размещают объявления о возможности выехать на подконтрольную территорию. За возможность доехать до Николаева просили 7 тыс. грн с человека. "Я позвонила по номеру, очень просила занять нам два места и ребенок на руках. Мужчина, он Колей представился, сказал, что у него уже есть попутчики и что я не успела. Я начала плакать, говорю, что маме нужен инсулин, что это вопрос жизни и смерти", – вспоминает девушка.

Тогда "водитель" согласился перевезти Оксану, но только при условии, если она отправит предоплату в полном размере. Девушка перевела на его карту 14 тыс. грн и после водитель перестал выходить на связь. Таких случаев – десятки. Мошенники просят оплатить "бронь" места в размере от 200 до 500 грн, или же требуют полную предоплату, а затем просто пропадают. Мошенника можно легко определить: он просит предоплату, использует чужие фотографии в своих аккаунтах, к примеру, один из "водителей" использовал фото вице-премьера Михаила Федорова.

Помимо мошенников есть и жители Херсонской области, которые устроили бизнес на таких перевозках. Некоторые из них, как рассказывает житель Херсона Павел, делятся прибылью с оккупантами на блокпостах. Выезжают ежедневно, заправляются на подконтрольной территории. А на обратном пути привозят "подарки" оккупантам – алкоголь, сигареты.

"Сейчас у нас от 3 до 7 тыс. грн стоит выехать из Херсона на подконтрольную территорию. У меня есть товарищ, который взял вообще по 300 долларов с человека. Выезжал с женой, а на заднем сиденье посадил 4 человека, хотя там мест на троих, с каждого взял по 300 долларов. Но тогда еще и выезд был затруднен, сейчас легче выпускают", – рассказывает Павел.

Пенсионный фонд продолжает выплачивать пенсии, в том числе, на неподконтрольной территории. Но снять наличку крайне сложно – украинские банки не имеют возможности пополнять банкоматы. В результате появилась новая прослойка мародеров. Они ездят по селам, предлагают пенсионерам с комиссией в 10% обналичить выплату.

Такая же схема действует и в Мелитополе (Запорожская область). Обналичивают не только пенсии, но и зарплаты, рассказывает учительница одной из местных школ, которая не стала называть свое имя. "Я перестала работать. В школе запрещают украинский язык. Осталась с пенсией. Ее сын получит, у нас так все делают: на рынке есть человек, которому нужно перевести на карту деньги и он с комиссией в 10% выдаст деньги", – рассказывает женщина.

В первые дни оккупации за обнал просили до 40%. Но сейчас, предполагает учительница, наладили канал ввоза налички на оккупированную территорию и теперь "такса" снизилась. К примеру, как говорит женщина, в помещении Pasta Bar рядом с Кировским рынком в Мелитополе предлагают одну из самых низких комиссий – 7%.

"Конечно, это мародерство. Война все поставила на свои места. Мы видим, кто есть кто. Приехали к нам сепаратисты, вся эта дрянь из ОПЗЖ проснулась, мэра украли. Я каждый день плачу, плачу из-за ужасного унижения. Нас всех унизили, нас захватили и держат в плену. Тех, кто молчит, пока не трогают. Но я просыпаюсь и засыпаю с мыслью о том, что я нахожусь в плену. А есть те, кто вот так зарабатывает: забирают последние копейки и грабят слабых и беззащитных", – рассказывает женщина.

Самым популярным способом заработать на войне пользуются арендодатели. На своей страничке в Instagram харьковская шахматистка для примера сравнила цены на жилье в Мукачево до полномасштабного вторжения российских оккупантов и после. И разница оказалась очень существенной. Вместо 3000 гривен в месяц за 2-комнатную квартиру хозяева теперь хотят от 10 000 до 20 000.

"Есть люди, которые пытаются помогать, а есть вот такие вот мародеры. И их такое множество, что страшно становится. Я, конечно, все понимаю, люди хотят зарабатывать деньги, но ведь должны быть какие-то рамки, на чем можно зарабатывать?!" – возмущена Ушенина.

Взлетели цены на аренду и во Львове. За хрущевку просят около 20 тыс. грн в месяц. Есть варианты и дороже. Как рассказывает переселенка Алина, ей удалось найти квартиру по цене в 1,3 тыс. долларов за месяц. "Квартира очень плохой была. Мягко скажу. Просто было не убрано. Волосы в душе, в ящике в ванне были пустые пивные бутылки", – жалуется Алина.

Недоволен своей квартирой стоимостью в 1 500 долларов и вынужденный переселенец Денис. На сайте с объявлениями разместили фотографии с чистыми квартирами и свежим ремонтом. А при поселении оказалось, что собственник жилья не заменил белье, не убрал после прошлых жильцов. Волосы находили даже на посуде.

В то время как одни украинцы пытаются помочь вынужденным переселенцам, бесплатно предоставляют кров и еду, другие устроили бизнес и получают прибыль на войне. Подробнее о том, кто и как зарабатывает на гуманитарке в Украине, читайте вскоре на страницах OBOZREVATEL.

Продолжение следует...