Российские оккупанты обстреляли аэродром в Чернобаевке под Херсоном. Видео

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Российские оккупанты нанесли удары по аэродрому Чернобаевка под Херсоном. Из города были видны вспышки и слышны взрывы.

Об этом пишет Telegram-канал Vgorode.ua. Также опубликованы соответствующие кадры (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Под Херсоном обстреляли аэродром Чернобаевка", – сказано в сообщении.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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