В наше неповторимое время, когда обоих Стругацких легко заменяет один Навроцкий, вполне можно вспомнить, как в 1968-м вместе "успокаивали" Прагу плечом к плечу русские и немецкие (из "ГДР") танкисты, там до этого уже побывавшие "по очереди" в сороковых, и представить (наученные Историей, никогда уже не говорим "никогда"), что по такому образцу и, к примеру, американскую границу от мексиканцев – отдельно на западе и востоке – будут защищать те, кто сейчас воюет с разных сторон в Украине, ведь их реальный военный опыт весьма будет ценен в мире, и именно так (в частности!) может решить упрочить будущий стабильный мир Его Непредсказуемость N45/47.

Ну а пока что, поймав Главного Союзника на противоходе (по отношению к самому себе), Украина демонстрирует, что никоим образом не тормозит ни переговоры, ни перемирие, ни мир, поскольку согласна и на решение всех территориальных вопросов дипломатическим путём в будущем ("Это хороший компромисс"), и на выборы какого-то "лидера с новым мандатом" во время перемирия ("Парламентарии могут попробовать найти способ, как их провести"), даже если перемирие это будет поначалу не очень долгим, и, понятно, на американское "участие" в украинских ископаемых – так что, Трамп, зачти-учти-посчитай (Трамп, "підрахуй"), Трамп, реши (Трамп, защити).

Это – честно (и с учётом обстоятельств – даже достойно).