Чернобаевка-17: Арестович сообщил о новом крупном успехе ВСУ на Херсонщине
В воскресенье вечером, 24 апреля, Вооруженные силы Украины вновь нанесли удар по позициям российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном. На этом месте захватчиков разбили уже в 17-й раз.
Об этом в Facebook сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"И, кстати, с 17-й Чернобаевкой. Только что сообщили", – написал он.
В Telegram-канале "Х***ый Херсон – Украина Война" перед этим опубликовали видео, на котором видны вспышки в районе Чернобаевки. Были слышны взрывы.
В сети отметили, что над аэродромом произошел воздушный бой.
Напомним, что каждый раз после успешного удара ВСУ по аэродрому в Чернобаевке оккупанты снова свозят туда свою военную технику. Из-за такого нелогичного поведения "второй армии мира" уже появилось большое количество мемов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Впервые позиции россиян в Чернобаевке были разгромлены еще 27 февраля. После удара ВСУ оккупанты сгребли остатки сгоревшей техники и поставили на то же место новые вертолеты.
7 марта на этом же месте украинцы уничтожили около 30 вертолетов, а 16 марта стало известно об уничтожении еще семи боевых вертолетов российской армии.
18 марта враг снова понес большие потери в Чернобаевке. На этот раз был уничтожен командный пункт 8 общевойсковой армии Южного военного округа РФ вместе с командующим армией, а также уничтожены и повреждены самолеты и вертолеты.
В ночь на 19 марта советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что Вооруженные силы Украины в шестой раз разнесли позиции российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном.
Также мы писали про седьмой, восьмой и девятый разгром врага в Чернобаевке.
27 марта стало известно, что защитники Украины в одиннадцатый раз разбили оккупантов РФ в Чернобаевке на Херсонщине. Кроме того, в четвертый раз ВСУ успешно ударили по вражеским силам на аэродроме Мелитополя. Вскоре счет снова изменился не в пользу россиян – читайте о Чернобаевке 12:0.
После этого была Чернобаевка-13 (и сразу же и 14). Потом оккупантов накрыли на аэродроме в 15-й и 16-й раз.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Чернобаевка в Херсонской области войдет в историю войн как пример бездарности российского командования.