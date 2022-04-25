Чернобаевка-17: Арестович сообщил о новом крупном успехе ВСУ на Херсонщине

В воскресенье вечером, 24 апреля, Вооруженные силы Украины вновь нанесли удар по позициям российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном. На этом месте захватчиков разбили уже в 17-й раз.

Об этом в Facebook сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"И, кстати, с 17-й Чернобаевкой. Только что сообщили", – написал он.

В Telegram-канале "Х***ый Херсон – Украина Война" перед этим опубликовали видео, на котором видны вспышки в районе Чернобаевки. Были слышны взрывы.

Видео дня

В сети отметили, что над аэродромом произошел воздушный бой.

Напомним, что каждый раз после успешного удара ВСУ по аэродрому в Чернобаевке оккупанты снова свозят туда свою военную технику. Из-за такого нелогичного поведения "второй армии мира" уже появилось большое количество мемов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Впервые позиции россиян в Чернобаевке были разгромлены еще 27 февраля. После удара ВСУ оккупанты сгребли остатки сгоревшей техники и поставили на то же место новые вертолеты.