"Зашли 1000 человек, остались 300": оккупант признал потери армии Путина и призвал не ехать в Украину. Аудио

Российские оккупанты призывают своих приятелей не ехать на войну в Украину. Они поражены масштабом потерь, которые им наносят украинские войска на Донбассе.

Об этом говорится в перехваченном Службой безопасности Украины телефонном разговоре российского захватчика со своим приятелем, который остался в России и размышляет над приездом на войну в Украину. Русский рассказал, что в его подразделении было 1000 военных, а теперь осталось около 300 (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

"Даже не думай. Не надо... Я тебе говорю, нас заходила тысяча людей из Калининграда. Тысяча! Слышишь меня, тысяча! Осталось триста! Короче! Здесь полный пи*дец, я тебе отвечаю", – пытается объяснить оккупант.

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По его словам, единственное, что хоть как-то стимулирует россиян воевать дальше – это возможность мародерить.

"Аирподсы вторые нашел... Пацаны здесь компы разбирали... Там такие компы, нах*й... Монитор спи*дил, нах*й! Мы мародеры", – радостно добавляет захватчик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские солдаты в перехваченных разговорах с родными и знакомыми жалуются, что военное командование обещало им большие заработки, но обмануло.

Также россияне жалуются, что по сравнению с Сирией в Украине они попали в настоящий ад.