В первые дни после вторжения Красной Армии в Польшу в сентябре 1939 г. начались военные преступления против поляков.

В Полесском воеводстве россияне расстреляли взятую в плен роту батальона Корпуса охраны пограничья "Сарны" – 280 человек.

Терор і вбивства мирного населення набули особливих масштабів у Гродно, де було вбито як мінімум 300 осіб, в тому числі скаутів, які брали участь в обороні міста.

Дванадцятирічного Тадзіка Ясинського росіяни прив'язали до танку, а потім протягли бруківкою. Мирних жителів розстріляли на Собачій Горі.

У ніч з 26 на 27 вересня красноармєйци увійшли в Немірувек, що неподалік Холму, де ночувало кілька десятків юнкерів. Їх взяли в полон, зв'язали колючим дротом і закидали гранатами. Поліцейських, які захищали Львів, розстріляли на шосе, що веде на Винники. Аналогічні розстріли відбувалися в Новогрудку, Тернополі, Волковиську, Ошмянах, Свислочи, Молодечно, Ходорові, Золочеві, Стрию. Окремі й масові вбивства взятих у полон польських військових відбувалися в сотнях інших міст східних регіонів Польщі.

Та найжорстокіший злочин стався в Гродненському районі, де знаходилося три гарнізони, населених легіонерами Пілсудського. Кілька десятків людей було жорстоко вбито: їм відрізали вуха, язики, носи, розпороли животи. Деяких облили бензином і спалили.

Але поляки пам’ятають тільки "Волинь". Натомість Україна і Польща могли б разом вимагати репарацій від Московії.

На фото: 23 вересня 1939 р; війська Вермахту передають українське місто Дрогобич військовим Красной армії, після чого у місті почався "червоний терор".