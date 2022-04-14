С крейсера 'Москва' в Севастополь доставили 14 моряков РФ, судьба остальных неизвестна, – Цымбалюк

С крейсера "Москва", побитого ВСУ накануне, в Севастополь доставили всего 14 моряков РФ. Судьба остальных неизвестна.

Всего на корабле было свыше 500 российских военнослужащих. Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

"Около 10:00 14 апреля с ракетного крейсера "Москва" в Севастополь доставлено 14 моряков, в том числе начальника медицинской службы корабля. Военнослужащие прибыли к причалу на скоростном катере, где их уже ожидали машины "скорой помощи". Судьба остальных 496 членов экипажа неизвестна", - отметил журналист.

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Ранее появилось сообщение о якобы спасенных турецкими моряками российских военных с крейсера "Москва". Речь шла о приблизительно пяти десятках оккупантов. Эту информацию, в частности, обнародовал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Однако в Турции эту информацию опровергли. По данным ВВС, турецкое судно не принимало участия в эвакуации российских военных с горящего крейсера.

Напомним, ВСУ ударили по российскому крейсеру "Москва", который послали защитники острова Змеиный. По крейсеру прилетели сразу две украинские ракеты "Нептун".

В Минобороны РФ подтвердили пожар на крейсере "Москва", но заявили, что причина не в мастерстве ВСУ, а в "человеческом факторе". Там отказались признавать потери среди экипажа. Также в России пытаются уверить, что корабль не так сильно и пострадал, хотя есть все основания полагать, что ракетный крейсер "Москва" ближайший год будет небоеспособным.

Вместе с крейсером РФ потеряла 16 крылатых ракет в Черном море.

Стоимость "Москвы" составляет 750 млн долларов.