Подбитый российский военный корабль "Москва" стоит 750 млн долларов – Forbes

Подбитый российский крейсер "Москва" стал самой дорогой военной потерей РФ в войне с Украиной. Его примерная стоимость составляет 750 млн долларов.

Об этом сообщает Forbes. Отмечается, что при расчете учитывались несколько факторов:

примерная стоимость корабля как такового;

примерная стоимость его ремонта, проведенного в 2020 году.

При этом подчеркивается: для вычисления стоимости "Москвы" как таковой, ее сравнили с крейсером того же класса "Украина". В 1995 году он стоил 720 млн долларов.

"Стоимость ремонта точно неизвестна, но в ссылке на новость о ремонте от государственной "Крымской газеты" указана сумма 30 млрд рублей, или 363 млн долларов по курсу на 14 апреля", – отмечают аналитики.

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При этом подчеркивается: на закупку ракет "Нептун", двумя из которых был поражен российский крейсер, в 2021 году Украина потратила 26 млн долларов.

"Москва" участвовала в операции у острова Змеиный в Одесской области. По украинским данным, в адрес именно этого крейсера была адресована ставшая уже культовой фраза: "Русский военный корабль, иди на**й".

До взрывов на "Москве" самой дорогой потерей для России был большой десантный самолет Ил-76. Его стоимость – 86 млн долларов. Далее в списке самых дорогих потерь РФ в войне идут:

большой десантный корабль "Саратов" – 75 млн долларов;

истребитель Су-30СМ – 50 млн долларов (таких было сбито около 10 единиц);

истребитель-бомбардировщик Су-34 – 40 млн долларов (таких было сбито около 20 единиц);

истребитель Су-35 – 32 млн долларов (таких было сбито более 3 единиц);

самолет радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП – 30 млн долларов;

командирский боевой вертолет Ка-52 –16 млн долларов (таких было сбито около 10 единиц);

ударный вертолет Ка-50 – 16 млн долларов (нет данных о количестве сбитых единиц);

зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцырь-С1" – 14 млн долларов (нет данных о количестве сбитых единиц).

"С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла техники более чем на 10,8 млрд долларов. ВСУ превратили ее в металлолом, стоимость которого оценивается в 45 млн долларов", – подытожили аналитики.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывший российский нефтегазовый магнат, оппозиционер Михаил Ходорковский еще в марте заявил, что все фонды России (национального благосостояния, Пенсионного фонда, средства Центробанка, валютные резервы) обнулились. При этом президент РФ Владимир Путин пытался обойти будущие санкции, накапливая золото, однако теперь он не сможет его продавать.