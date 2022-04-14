Ракетный крейсер 'Москва' ближайший год будет небоеспособным, могли погибнуть члены экипажа: новые детали

Крейсер "Москва" Черноморского флота РФ, по которому накануне нанесли ракетный удар защитники Украины, будет оставаться недееспособным не менее года. Россияне не признают поражения и утверждают, что флагман загорелся в море из-за "детонирования боекомплекта".

На это указал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в видеообращении к жителям, которое доступно на Facebook. А советник главы МВД Антон Геращенко подчеркивает, что Россия потеряла 125-250 моряков на судне (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Доброе утро, мы из Одессы! Ночь в городе и области прошла спокойно, без вражеских обстрелов. А крейсер "Москва" Черноморского флота РФ "получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса, произошедшего в результате пожара. Экипаж эвакуирован. Причины пожара устанавливаются", – отметил одессит, цитируя сообщение российского Минобороны.

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Братчук подчеркнул, что в Украине не узнают, по крайней мере сейчас о том, какие действительно повреждения получило судно, и сколько раненых или погибших российских моряков.

"Потому что они не скажут. Помните "Курск" (российская подлодка. – Ред.) – "она утонула". Сегодня не берусь утверждать, что именно стало причиной "серьезных повреждений" "Москвы". Но то, что она пылала, это правда", – подчеркнул он.

По имеющимся данным, причиной поражения российского ракетного крейсера стали украинские крылатые ракеты "Нептун". По словам спикера Одесской ОВА, даже если россиянам удастся погасить крейсер, в ближайшем году он будет небоеспособным.

"Спасибо ВСУ! Спасибо всем, кто вовлечен в эту сверхважную историю, новую военную историю нашего государства", – добавил Братчук.

Со своей стороны советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram подчеркнул, что благодаря удачной операции сбылось "страшное проклятие украинских пограничников – "российский военный корабль, иди на*уй!".

"Говоря простым языком – крейсеру "Москва" – пи**ец", – уточнил он.

Кремлевские пропагандисты скрывают потери на флагмане, который активно обстреливал украинскую территорию во время полномасштабного вторжения, в том числе остров Змеиный. Но по убеждению Геращенко, на борту судна погибли не менее сотни российских моряков.

"Обычно в случаях взрыва боезапаса на таком большом надводном корабле погибает от 1/4 до 1/2 экипажа. На "Москве" по штату было 510 орков. Это значит, что от 125 до 250 погибло. Матери России – ждите похорон и спасибо Путину", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрпочта" ввела в обращение марку "Русский военный корабль, иди на*уй!", посвященную легендарной фразе пограничника Романа Грибова с острова Змеиный. Отметим, что на ней изображен и тот самый крейсер "Москва", который 13 апреля был подбит в Черном море.