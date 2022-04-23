РФ ударила по Николаеву противокорабельной ракетой. Фото

Российские оккупанты продолжают атаковать мирные украинские города и населенные пункты. Утром 23 апреля рашисты обстреляли жилой дом в одном из районов Николаева.

Атаковали его захватчики в 5 утра противокорабельной ракетой. Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

В результате взрыва была почти разрушена троллейбусная линия электропередачи. Также разрушения получили заведение общественного питания, продуктовый магазин и офис частного предпринимателя. Кроме того, в нескольких близлежащих домах из-за действий оккупантов выбиты стекла.

Ракетный обстрел решисты производили с территории временно оккупированного Крыма из берегового мобильного ракетного комплекса типа "БАЛ". Тип ракет Х-35 достаточно устаревший, но его технические характеристики позволяют быть малозаметной целью для средств ПВО из-за небольших размеров и низкой высоты полета.

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По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Отметим, что в ночь на 23 апреля российские оккупанты совершили ракетный удар по Николаеву. Один из снарядов попал в кафе "Бомбардир". В результате ракетного удара кафе сравняли с землей, а в соседних многоэтажках выбило окна и двери.

Ранее Минобороны России распустило фейк о "катастрофе" в Николаеве. В частности, оккупанты заявили об отсутствии водоснабжения в городе, прекращении соцвыплат и "карательных рейдов" бойцов территориальной обороны. В ответ мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что Россия существует "в параллельной реальности" и распространение подобного бреда официальными структурами – крайне показательно.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 20 апреля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев запрещенными международными конвенциями кассетными снарядами. В результате обстрелов погибли и ранены. Часть вражеской ракеты от реактивной системы залпового огня застряла на проспекте в центре города.