В Николаеве часть вражеской ракеты застряла в асфальте в центре города. Фото

Вечером 20 апреля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев запрещенными международными конвенциями кассетными снарядами. В результате обстрелов есть погибшие и раненные.

Часть вражеской ракеты от реактивной системы залпового огня застряла на проспекте в центре города. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Российские войска били поздно вечером по центру Николаева. В результате повреждения получили бизнес-центр, музыкальное училище и жилые кварталы. Также сообщается, что среди гражданского населения есть погибшие и раненные.

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Как сообщал OBOZREVATEL, войска России совершили очередную атаку на Николаев. В результате вражеского обстрела пострадали трое местных жителей. Один человек от полученных травм скончался в больнице.

Отметим, что 20 апреля войска РФ обстреляли Николаевщину из систем залпового огня "Смерч". Вражеские снаряды попали в яхт-клуб, стоматологическую поликлинику и другие объекты инфраструктуры. О жертвах среди населения не сообщалось.

Вечером того же дня во время сигнала воздушной тревоги в Николаеве прогремело несколько взрывов, которые стали результатом нового обстрела со стороны оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированных населенных пунктах Николаевщины российские военные заставляют жителей участвовать в "голосованиях" за новую местную "власть". Захватчики угрожают людям оружием.