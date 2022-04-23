Оккупанты выпустили пять ракет по Николаеву, одна из них попала в кафе: Ким рассказал о ситуации. Видео

В ночь на 23 апреля российские оккупанты совершили пять ракетных ударов по Николаеву. Один из снарядов попал в кафе "Бомбардир".

В результате ракетного удара кафе сравняли с землей, а в соседних многоэтажках повыбивало окна и двери. Об этом в видеообращении рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Оккупанты нанесли удар по кафе под названием "Бомбардир" в одном из районов Николаева. К счастью, в момент атаки рядом не было людей, поэтому еще одна неспокойная ночь в областном центре прошла без жертв.

Видео дня

"Ударили по кафе, жертв нет, слава Богу. Столб один погнулся, стекла повыбивало. У меня такое ощущение, что на картах было написано "Бомбардир" и решили, что там бомбардировщики", – сказал Ким.

Кроме того, глава области напомнил о комендантском часе и призвал николаевцев в пасхальную ночь оставаться дома.

"Есть у нас данные, что готовятся подлости со стороны орков именно в эту ночь. Поэтому я всех прошу остаться дома. Сам остаюсь и всем советую остаться дома сегодня и завтра. По возможности никуда не ходите, потому что это опасно. У нас идет война", – отметил глава области.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска России совершили очередную атаку на Николаев. В результате вражеского обстрела пострадали трое местных жителей. Один человек от полученных травм скончался в больнице.

Отметим, что 20 апреля войска РФ обстреляли Николаевщину из систем залпового огня "Смерч". Вражеские снаряды попали в яхт-клуб, стоматологическую поликлинику и другие объекты инфраструктуры. О жертвах среди населения не сообщалось.

Вечером того же дня во время сигнала воздушной тревоги в Николаеве прогремело несколько взрывов, которые стали результатом нового обстрела со стороны оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированных населенных пунктах Николаевщины российские военные заставляют жителей участвовать в "голосованиях" за новую местную "власть". Захватчики угрожают людям оружием.